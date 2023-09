GIOIA DEL COLLE - La misteriosa morte di Patrizia Nettis, una giornalista di 41 anni originaria di Gioia del Colle, continua a suscitare interrogativi e sospetti nella comunità locale. La donna è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Fasano il 29 giugno scorso, e le circostanze del suo decesso sono al centro di un'indagine in corso.Nella giornata di ieri, gli investigatori hanno ascoltato l'ex marito di Patrizia nel tentativo di ricostruire le sue ultime ore di vita. Tuttavia, la pista del suicidio, finora considerata una delle ipotesi principali, continua a non convincere i familiari e gli amici della vittima.La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che Patrizia aveva un figlio di 9 anni, che al momento della sua morte si trovava a casa dell'ex marito. La donna aveva addirittura inviato un messaggio di saluto al figlio poco prima del suo decesso, un gesto che sembra incoerente con l'ipotesi del suicidio.Patrizia Nettis era una professionista affermata e una gran sportiva, pronta a partecipare a nuove competizioni. Tuttavia, il suo improvviso e tragico decesso ha scosso la comunità locale e ha innescato una serie di domande senza risposta.Gli inquirenti sono attualmente alla ricerca del computer di Patrizia, che è scomparso dalla sua abitazione. Insieme al suo telefono cellulare, che al momento risulta ancora bloccato, il computer rappresenta uno strumento essenziale per ricostruire gli ultimi movimenti e le ultime comunicazioni della vittima, gettando luce sulla sua vita privata e lavorativa.Il legale della famiglia sembra intenzionato a chiedere la riesumazione della salma e l'autorizzazione per l'autopsia, nel tentativo di ottenere ulteriori informazioni sulla causa della morte di Patrizia Nettis. L'indagine continua, e la comunità attende con ansia risposte che possano finalmente gettare luce su questo enigma che ha colpito profondamente tutti coloro che conoscevano e amavano la giornalista.