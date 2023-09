Mondiali di basket: prima vittoria per la Germania





Nel terzo quarto la Germania trionfa 69-57. Migliori marcatori, nei tedeschi Schroder 28 punti e Wagner 19. Tra i serbi Avramovic 21 punti e Bogdanovic 17. Nella finale per il terzo e quarto posto il Canada vince 127-118 con gli Usa dopo i tempi supplementari. I canadesi concludono la rassegna iridata al terzo posto. Gli americani si classificano quarti.

La Germania vince i Mondiali di basket per la prima volta nella sua storia. Prevale in finale 83-77 con la Serbia a Manila nelle Filippine. Nel primo quarto la Serbia si impone 26-23. Il secondo quarto termina in parità, 47-47.