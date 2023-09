Si è conclusa con grande successo l'edizione 2023 dei Campionati Nazionali della Bandiera Tenzone Aurea, che si sono svolti dall'8 al 10 settembre nella pittoresca città di Montagnara, in provincia di Padova. Questo evento, dedicato all'antica arte degli sbandieratori, ha attirato numerosi gruppi provenienti da ogni angolo d'Italia, ma tra tutti spiccava la prestigiosa presenza del Gruppo Sbandieratori "Battitori 'Nzegna" di Carovigno, uno dei Gruppi fondatori della Federazione Italiana Sbandieratori. Si è conclusa con grande successo l'edizione 2023 dei Campionati Nazionali della Bandiera Tenzone Aurea, che si sono svolti dall'8 al 10 settembre nella pittoresca città di Montagnara, in provincia di Padova. Questo evento, dedicato all'antica arte degli sbandieratori, ha attirato numerosi gruppi provenienti da ogni angolo d'Italia, ma tra tutti spiccava la prestigiosa presenza del Gruppo Sbandieratori "Battitori 'Nzegna" di Carovigno, uno dei Gruppi fondatori della Federazione Italiana Sbandieratori.





In tre giorni di intensa competizione, il cielo di Montagnara è stato dipinto da un arcobaleno di drappi e suoni, mentre gli atleti si sono sfidati in un'atmosfera di amicizia e rispetto, seguendo scrupolosamente le regole stabilite dalla Federazione.

Ma è stato nella categoria di Coppia che gli sbandieratori del Gruppo 'Nzegna hanno dato il meglio di sé. Antonio e Andrea Lanzilotti, rappresentanti del Gruppo "Battitori 'Nzegna", hanno trionfato nella classifica generale, conquistando il primo premio e la tanto ambita medaglia d'oro. Con questo risultato straordinario, i due atleti si sono confermati campioni d'Italia, aggiungendo un altro prestigioso titolo alla già ricca bacheca del Gruppo, alla quale si aggiunge il bellissimo terzo posto per la gara di singolo conquistato da Andrea Lanzilotti.

"Mi unisco alla gioia e applaudo calorosamente la performance dei vincitori, mentre l'orgoglio e la commozione ha invaso il mio cuore che mi riporta indietro nel tempo, all'origine e fondazione del Groppo Battitori 'Nzegna nel lontano 1966 del quale sono stato il primo rullantista e non solo" ha dichiarato Giuliano Martini Ascalone, tra i fondatori del Gruppo Sbandieratori Battitori 'Nzegna "Il Gruppo Sbandieratori 'Battitori 'Nzegna' di Carovigno si conferma quindi uno dei più talentuosi e apprezzati nel panorama nazionale, portando alta la bandiera dell'arte dello sbandierare. I miei più sentiti e sinceri complimenti vanno ad Antonio e Andrea Lanzilotti per il loro eccezionale risultato, bravissimi ed eleganti, nonché all'intero Gruppo 'Battitori 'Nzegna' per la loro continua dedizione a questa nobile tradizione. La loro vittoria è un motivo di grande orgoglio per la comunità di Carovigno e per tutti gli amanti delle bandiere d'Italia".