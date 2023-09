Per il Cerignola secondo 2-2 consecutivo, dopo quello col Messina al “Monterisi” nella prima giornata. Il Monopoli pareggia 2-2 con il Monterosi al “Veneziani”. I biancoverdi passano in vantaggio al 14’ del primo tempo con Starita. Raddoppia al 25’ Borello. I laziali pareggiano in rimonta con due reti di Costantino al 28’ e 32’.

Nella seconda giornata di andata del Girone C di Serie C il Cerignola pareggia 2-2 col Sorrento allo “Stadio Comunale Italia”. Nel primo tempo al 16’ i campani passano in vantaggio con Blondett. Al 37’ gli ofantini pareggiano con Malcore. Nel secondo tempo al 7’ il Sorrento si porta sul 2-1 per merito di La Monica. Al 15’ i pugliesi riescono di nuovo a pareggiare con Tentardini.