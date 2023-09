MONOPOLI - Performance, animazione, musica, ma soprattutto nuovi incontri. Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv torna in piazza a Monopoli con Volontariato in Spiaggia, la kermesse nata per riunire le realtà del Terzo Settore e sensibilizzare i cittadini sui temi della solidarietà nel ricordo di Giovanni Montanaro – già direttore del CSVSN – nella sua città natale.Giunto alla sua XV edizione, l’evento si conferma un importante momento di condivisione per le associazioni del territorio e per tutti coloro che desiderano conoscere meglio le realtà che quotidianamente si impegnano per il territorio. Una grande festa per salutare l’estate con musica e divertimento e soprattutto celebrare la collaborazione che da anni vede impegnati insieme CSVSN e Comune di Monopoli nella diffusione dei valori del Volontariato e nella realizzazione di progetti a sostegno degli Enti del Terzo Settore.Protagoniste indiscusse della serata saranno come sempre le associazioni, cui saranno messe a disposizione singole postazioni per raccontare ai cittadini le attività svolte e coinvolgere gli aspiranti volontari nei progetti futuri. Collante della serata poi, volontari-animatori che coinvolgeranno il pubblico con speciali performance. Non mancherà, come da tradizione, la musica: sul grande palco allestito per l’occasione si esibiranno i Biondo Twix, una “party band” che mette l’ascoltatore al centro dello spettacolo. Con un repertorio che abbraccia i grandi successi degli anni 70 e 80, alterneranno momenti di coinvolgimento e amarcord a quelli di dance sfrenata, strizzando l’occhio alla musica dei moderni cantautori. Ad aprire e chiudere il concerto il djset di Misspia, la Dj vintage che ha stregato il sud Italia.L’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” è per venerdì 8 settembre. La grande festa prenderà il via alle ore 18:30 in Largo Portavecchia a Monopoli.“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Angelo Annese - Monopoli è lieta di ospitare Volontariato in Spiaggia, la grande festa di fine estate dedicata al mondo del Volontariato. È l’occasione per far conoscere le attività che tanti volontari mettono in campo ogni giorno. Come sempre il ringraziamento mio e dell’Amministrazione Comunale va al Csv San Nicola che ogni anno consente a Monopoli di ospitare questo evento con protagoniste le tante associazioni che operano sul territorio nel segno della solidarietà”.“Come da tradizione – dichiara Rosa Franco, presidente del CSVSN – Volontariato in Spiaggia torna in piazza per dare la possibilità alle associazioni di uscire dal silenzio in cui quotidianamente operano e raccontarsi al territorio. Ma quest’anno abbiamo voluto ampliare la formula già collaudata: saranno allestite speciali postazioni in cui tutti coloro che hanno voglia di cominciare un percorso nel volontariato, potranno ricevere informazioni dai diretti interessati. Sono tante infatti, le persone che si rivolgono a noi per essere guidate nella scelta di realtà cui avvicinarsi e in cui impegnarsi: crediamo che favorire l’incontro tra associazioni e aspiranti volontari debba essere il centro delle nostre attività. Non mancheranno come sempre spettacoli e musica dal vivo per chiudere insieme l’estate”.L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Monopoli.