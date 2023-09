'Musica sull’Appia', Festival di musica vocale da camera il 22-24 settembre 2023 a Brindisi

BRINDISI - Si rinnova anche questo anno l’appuntamento con la terza edizione di "Musica sull’Appia", Festival Internazionale di Musica Vocale da Camera organizzato da Parsifal APS con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia e la collaborazione del Comune e della Provincia di Brindisi. - Si rinnova anche questo anno l’appuntamento con la terza edizione di "Musica sull’Appia", Festival Internazionale di Musica Vocale da Camera organizzato da Parsifal APS con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia e la collaborazione del Comune e della Provincia di Brindisi.





La manifestazione, dedicata al Folk colto, prende avvio venerdì 22 settembre presso il Castello Svevo di Brindisi, per proseguire sabato 23 presso il Palazzo della Provincia e concludersi domenica 24 nel Museo Archeologico "Francesco Ribezzo".

Tutti gli appuntamenti hanno inizio a partire dalle ore 20.30.

L’evento ha l’obiettivo di promuovere la voce come strumento del linguaggio per eccellenza, il mezzo con il quale gli individui s’incontrano, dialogano e sperimentano la bellezza dello stare insieme in una comunità.

Se la Musica da Camera è significativa dell’unione tra musicisti di diverse discipline, la Musica Vocale da Camera aggiunge altro significato alla dimensione della comunicazione a tutto tondo.