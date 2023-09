Nations League calcio femminile, l'Italia perde 0-1 con la Svezia al Patini di Castel di Sangro

Nel secondo tempo al 23’ Lucia Di Guglielmo con una girata al volo ha colpito il palo. Prima sconfitta per l’ Italia nella Nations League. La squadra di Andrea Soncin è prima con 3 punti, insieme alla Svezia e alla Spagna. Nella terza giornata le azzurre sfideranno il 27 ottobre la Spagna all’ “Arechi” di Salerno.

All’11’ Stina Blackstenius delle svedesi non è riuscita a schiacciare di testa in porta. Al 14’ la Svezia femminile è passata in vantaggio con Johanna Rytting Kaneryd, tocco di destro. Al 20’ Manuela Giugliano per pochissimo non ha pareggiato.