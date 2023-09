Tragedia sulla Statale 274 nel Salento: 40enne muore carbonizzato in incidente stradale

GAGLIANO DEL CAPO - Una tragedia ha sconvolto la statale 274 nel Salento, dove un terribile incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 40 anni, che è rimasto carbonizzato nelle fiamme che hanno avvolto la sua vettura dopo l'uscita di strada. L'incidente è avvenuto all'altezza di una pericolosa curva a Gagliano del Capo.La vettura su cui si trovava il 40enne è uscita di strada, finendo in una scarpata prima di prendere fuoco. L'impatto violento e il conseguente incendio hanno reso impossibile per la vittima uscire dal veicolo, intrappolata tra le lamiere. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle autorità e dei soccorritori.I Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri sono arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno udito le richieste di aiuto della vittima. Tuttavia, purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita del conducente, che è stato trovato carbonizzato all'interno dell'auto.Le operazioni di recupero del corpo sono state complesse a causa delle circostanze dell'incidente e dell'incendio che ha distrutto il veicolo. La strada è stata bloccata per consentire alle autorità di lavorare sulla scena e stabilire le cause esatte dell'incidente.Questo tragico incidente è un triste promemoria dell'importanza di rispettare le regole stradali e guidare con prudenza, specialmente in tratti di strada noti per la loro pericolosità. Le autorità continueranno a indagare per determinare le cause dell'uscita di strada e dell'incendio che hanno portato a questa terribile perdita.