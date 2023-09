Nations League, l'Italia Femminile vince 1-0 sulla Svizzera a San Gallo

Nazionale Femminile di Calcio fb





Nell’altra partita del gruppo, la Spagna ha prevalso 3-2 sulla Svezia in trasferta. Le italiane e le iberiche sono prime con 3 punti. Nel prossimo match, la Nazionale sfiderà martedì 26 Settembre alle 17, 45 la Svezia al “Patini” di Castel di Sangro e dovrà ottenere un successo, per avvicinarsi alle Final Four di Nations League.

Ha debuttato con una vittoria il nuovo allenatore dell’ Italia di Calcio Femminile Andrea Soncin, nella serata di venerdì 22 settembre. Le azzurre si sono imposte 1-0 sulla Svizzera a San Gallo, nella prima gara del gruppo 4 della Lega A di Nations League. Decisiva è stata la rete realizzata al 20’ del secondo tempo da Arianna Caruso, conclusione di sinistro su cross di Sofia Cantore.