Serie C, Avellino-Monopoli sfida salvezza

Punterà molto sull’attaccante D’Andrea il Cerignola lunedì 25 settembre alle 20,45, per sorprendere al “Monterisi” la Juve Stabia, capolista con 10 punti insieme alla Turris. Brindisi-Benevento si disputerà al “Curcio” di Picerno a porte chiuse, perché i lavori di ristrutturazione del “Fanuzzi” della città pugliese non sono ancora terminati. Il Taranto affronterà il Monterosi al “Rocchi” di Viterbo.

- Avellino-Monopoli è la sfida salvezza della quinta giornata di andata del girone C di Serie C. La partita si giocherà domani alle 20,45 al “Partenio-Lombardi”. Promette gol e intense emozioni, il match Virtus Francavilla Fontana-Messina in programma alla “Nuova Arredo Arena”.