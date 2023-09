BARI - La XIII edizione di Notti Sacre si apre con un messaggio chiaro: risvegliare il cuore, aprirlo all'ascolto, alla condivisione e alla fraternità. Questo è il tema che permea l'intero festival musicale, ispirato dai versi del Salmo 108(107) che invitano a inneggiare e svegliare l'aurora.L'arcivescovo di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano, sottolinea l'importanza di un cuore attento e vigile, capace di comunicare con Dio e con l'umanità. Troppo spesso, il cuore umano si chiude in se stesso, diventando autoreferenziale e isolato. Questa chiusura impedisce di ascoltare il prossimo, di offrire gesti di fraternità e di dialogare apertamente. Il risultato è un crescente dolore interiore che avvelena la vita.La musica, con il suo richiamo dolce e squillante, può aiutare a risvegliare il cuore, così come l'ascolto del sacro. La condivisione è fondamentale per ritrovare la gioia e la compassione.Il direttore artistico di Notti Sacre, don Antonio Parisi, cita Giovanni Paolo II, sottolineando che "una fede che non si fa cultura non è una vera fede." Il festival unisce musica antica e contemporanea, con una particolare attenzione alla coralità pugliese, che negli ultimi anni ha visto crescere sia la qualità che il numero dei cantori.La Rassegna di quest'anno è ricca di eventi e collaborazioni, inclusa l'esecuzione in prima mondiale della Messa di Requiem di Nino Rota per voci e organo, composta quando Rota aveva solo 12 anni. Saranno coinvolte 6 orchestre provenienti dalla Puglia, da Potenza e da Perugia, che accompagneranno numerosi cori.Inoltre, ci saranno incontri sul tema "Musica sacra e musica contemporanea oggi" presso l'Università di Bari Aldo Moro, in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica.La Rassegna si concluderà con la presenza dei Mini Hosanna di Parigi, un gruppo vocale e strumentale di giovani talenti.Notti Sacre è un'occasione straordinaria per risvegliare il cuore attraverso la musica, la cultura e la condivisione, promuovendo valori di fraternità e apertura all'altro. Un ringraziamento alle istituzioni e ai sostenitori che rendono possibile questo straordinario festival.Buone Notti Sacre a tutti, con la speranza che possa risvegliare il cuore di Bari e oltre.