BITONTO - Al via questa sera, a Mariotto, Bitonto, "Ta.Tara.Tatà - Bitonto Folk Festival”, l’appuntamento annuale con le antiche danze della tradizione mediterranea. Un festival arrivato alla sua ottava edizione e organizzato dall’associazione Folkèmigra, associazione di promozione sociale che si impegna da otto anni nell’organizzazione di questo evento, divenuto punto di riferimento della musica popolare in tutto il sud Italia.Si inizia alle 19 in piazza Roma, con un laboratorio libero e gratuito di pizzica con Vanessa Digennaro, danzatrice e insegnante di danze popolari in Italia e all’estero. Finalista al Reno Folk Festival 2023 per il Samdance Video Contest, ha tenuto laboratori sulla danza del sud presso Mbo College Zuid ad Amsterdam nel 2019 e a Parigi in occasione della Settimana dell’Europa nel 2022 e nel 2023.La serata proseguirà alle 21 con il concerto “Pizziche e stornelli” a cura dei Folkèmigradanze popolari dal mondo e dal sud Italia, con Rocco Gesualdi di Rione Popolare Panni, associazione di promozione sociale attenta al mondo della danza, dei suoni e della cultura popolare.La kermesse proseguirà, domani e domenica a Bitonto, con laboratori di danza e concerti. Sabato l’evento clou dell’edizione 2023, con l’esibizione degli Arakne Mediterranea.Laboratori e concerti sono gratuiti aperti a tutti. Anche e soprattutto a chi ha voglia di apprendere le basi della danza popolare.Ta.Tara.Tatà è un festival cofinanziato dal Comune di Bitonto, nell’ambito del progetto “Bitonto Rete dei Festival”.Qui di seguito, il programma dettagliato dei successivi due appuntamenti con Ta.Tara.Tatà – Bitonto Folk Festival 2023, che si terranno nella Villa Comunale di Bitonto:Sabato 9 settembre 2023, Villa Comunale, BitontoOre 19.00 - Laboratorio di danze balcaniche con Rocco GesualdiOre 21.00 – Arakne Mediterranea in concerto.Domenica 10 settembre 2023Ore 20.00 – Danze internazionali a cura di Folkèmigra APS.Ore 21.00 - Folkèmigra in concerto con “Nostro Sud”.