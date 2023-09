Operazione antidroga a Trani: sei arresti e 18 indagati

TRANI - Questa mattina, sei persone sono state arrestate a Trani nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dalla polizia di Stato in coordinamento con la Procura locale. Le indagini hanno rivelato l'esistenza di piazze di spaccio dove principalmente cocaina e marijuana venivano distribuite. In totale, l'inchiesta ha portato all'indagine di 18 persone.I dettagli dell'operazione, che ha incluso diverse perquisizioni, saranno resi noti nel corso della giornata. Questo sforzo mira a sgominare il traffico di droga e a liberare le aree interessate da questa attività illegale.Il deputato di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera, ha commentato l'operazione sottolineando l'importanza di riconsegnare le piazze dello spaccio alla comunità onesta e di fidarsi delle istituzioni. Ha anche menzionato l'impegno del governo nel contrastare il traffico di droga e le attività illegali attraverso iniziative come il "Metodo Caivano."L'operazione antidroga rappresenta un passo significativo nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e mira a garantire una maggiore sicurezza nelle comunità colpite da questo fenomeno.