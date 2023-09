BARI - Da ieri, le pittoresche strade del centro storico di Bari e altre località turistiche della città metropolitana hanno ripreso a vedere le forze dell'ordine italiane collaborare con personale delle gendarmerie estere. Questa iniziativa prevede, in particolare, la partecipazione di un appartenente alla Guardia civil spagnola che indosserà la sua uniforme di ordinanza.Questi pattugliamenti congiunti rappresentano un elemento chiave di un progetto promosso dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. L'obiettivo principale è migliorare l'interazione e la comunicazione tra le forze dell'ordine italiane e i turisti stranieri. Questo sforzo mira a facilitare i turisti nel contattare le autorità di polizia locali o le loro autorità diplomatiche e consolari in caso di necessità.Il progetto non si limita a migliorare l'accoglienza e la sicurezza dei visitatori internazionali, ma mira anche a favorire lo scambio di conoscenze tra le forze dell'ordine di diverse nazioni. Questa iniziativa si estenderà fino al prossimo 30 settembre non solo a Bari ma anche in altre importanti città turistiche italiane come Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia.L'obiettivo è promuovere un ambiente sicuro e accogliente per i turisti stranieri, migliorando la cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine e garantendo che chi visita l'Italia possa godere appieno della bellezza e dell'ospitalità del paese, sapendo che può contare su un sistema di sicurezza efficiente e dedicato al suo benessere.