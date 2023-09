TARANTO - Una serata di festa si è trasformata in una impasse legale a Taranto ieri sera, quando un tratto di via Argentina è stato occupato per una serenata alla vigilia di un matrimonio, completa di cantante e impianto audio. La situazione ha portato alla denuncia di una donna e suo figlio per occupazione di suolo pubblico e blocco stradale.La tranquilla serata a Taranto è stata improvvisamente interrotta quando un centinaio di persone si è riversato per strada, determinando il blocco del traffico. La musica dal vivo ad alto volume ha provocato potenziali turbative per l'ordine pubblico, portando la sala operativa 113 della Questura a ricevere numerose chiamate di segnalazione.Si è scoperto che l'evento non aveva alcuna autorizzazione ufficiale ed era stato organizzato dal futuro sposo e sua madre, residenti nelle vicinanze, in occasione del loro matrimonio previsto per il giorno successivo. La polizia ha rapidamente individuato i due presunti responsabili dell'evento, che sono stati denunciati. Dopo l'intervento della Squadra Volante, la musica è stata interrotta e la strada è stata riaperta.Alcuni ulteriori accertamenti sono in corso per verificare se ci siano altre responsabilità connesse all'evento. Nel frattempo, la futura sposa ha commentato su Facebook l'accaduto, sostenendo che le forze dell'ordine avevano augurato loro il meglio, dimostrando una certa noncuranza per l'accaduto.In ogni caso, questa serenata insolita ha certamente attirato l'attenzione e ha dimostrato l'importanza di rispettare le regole e ottenere le autorizzazioni necessarie per eventi pubblici, anche se si tratta di festeggiamenti personali.