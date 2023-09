ph Donato Miccoli

LECCE - Anche il programma della terza e ultima giornata di Piano City Lecce - domani, domenica 17 settembre - è ricco di appuntamenti “spalmati” su tutta la città. Organizzato dall’associazione Icon Radio Visual Group Aps fondata da Alessandro Maria Polito, diretto artisticamente dal musicista Andrea Mariano (tastierista, producer e fondatore del gruppo dei Negramaro), il Festival offre infatti quest’anno 48 concerti dislocati in 26 luoghi significativi nella città (ma non solo), per un totale di oltre 50 ore di musica e 72 artisti coinvolti.Domani si comincia alle 10 a Borgo San Nicola con Giuseppe Sarno (pop; tributo pianistico a Keith Emerson). Ingresso libero. Sempre alle 10, ma a Casa Fedele, l’House concert con Alberto Iovene (pop; composizioni dell’artista). Evento su prenotazione. Ancora alle 10, ma al Circolo cittadino, di scena pianisti della sezione Educational: Sara Tarantino, Liliana Claudia Avanzini, Emanuel Negru; alle 11 c’è invece Michele Fazio (classica; musiche di F. Chopin, J. Haydn, R. Schumann), e poi alle 12 Camilla Chiga (classica; musiche di C. Debussy, L. V. Beethoven, F. Liszt). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Alle 17 il festival si sposta invece in Corte Santo Stefano delle Canne con gli artisti della sezione Educational Riccardo Moretti e Gabriele Cavallo; dalle 18 alle 19 di scena invece Rosita Piritore (jazz, musiche di: H. Arlen, A. Bixio, I. Berlin, G. Gershwin, B. Howard, H. Mancini, D. Modugno, E. Morricone, brani originali), e dalle 19 alle 20 Davide Cafiero (classica; musiche di J. S. Bach, F. Chopin, W. A. Mozart). Ingresso libero. In corte Conte Accardo (Scuola De Amicis) l’appuntamento è invece alle 17 con gli artisti della sezione Educational: al piano Samy A. Bonavoglia, Lara Roggerone, Emma Fiore, Aurora Petrone, Alberto Paternoster. Alle 18 di scena invece Manuel Zito (pop; composizioni dell’artista), mentre alle 19 si esibirà Maria Cristina Buono (classica; musiche di L. Van Beethoven, F. Chopin, J. Haydn, F. Mendelssohn). Ingresso libero.Alle 18.30 presso le Manifatture Deghi, invece, uno special event: di scena il Duo Negro & Burk (jazz; musiche di: J. S. Bach, G. F. Handel, J. Lewis, T. Monk, brani originali). Evento su prenotazione. Ancora alle 18, ma a Borgo Piave, appuntamento con gli artisti di INRI: Alessandra Toni (jazz, composizioni dell’artista), Emanuele Via (pop, composizioni dell’artista), Giulio Fagiolini (pop, composizioni dell’artista). Ingresso libero.Ore 19, si torna al Circolo cittadino: concerto di Zoran Imsirovic (classica,musiche di P.I. Caikovskij, F. Liszt, R. Schumann). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Alle 20.30, presso Tha Cava - Contrada Vanze, di scena invece il “silent concert” di Andrea Vizzini (con voce narrante di Antonio Gargiulo). Realizzato in collaborazione con Yamana Make Waves, musiche di J. S. Bach, L. Van Beethoven, F. Chopin, C. Debussy, P. Glass, F. Liszt, E. Satie. Evento su prenotazione. Piano City Lecce 2023 si conclude domani sera a Torre del Parco: alle 21 Cucina Sonora (classica elettronica), e dalle 22 in poi concerto di Francesco Tristano (classica elettronica). Ingresso libero.Le linee Sgm per raggiungere i concerti:17/09 - Borgo San Nicola - Linea S1417/09 - Manifatture Deghi - Linea S1317/09 - Circolo Cittadino - Linee M1, R6, R7, R11 17/09 - Corte Santo Stefano delle Canne - Linea S13 17/09 - Scuola De Amicis - Linee M1, R9, R1017/09 - Borgo Piave - Linea S17**la corsa in partenza dalla fermata 372 "Frigole" alle ore 20:59 posticiperà la partenza alle ore 21:15 e transiterà da Borgo Piave alle 21:20.Piano City Lecce è un festival organizzato con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Lecce, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Cultura, Comune e Provincia di Lecce, Comune di Maglie e d’intesa con la Soprintendenza dei Beni Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce; con il supporto di Parco Archeologico di Rudiae, SGM, Ferrovie del Sud Est, Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, Università del Salento - DAMS, Museo Castromediano, Conservatorio Tito Schipa, Liceo musicale Palmieri e le scuole Ascanio Grandi, De Amicis e Galateo.Piano City Lecce ringrazia tutti i partner pubblici e privati che hanno creduto e credono nel progetto: Alboran Invest, Birra Flea, Deghi, Doppiozero Degustazioni, Eos Hotel, Hevò, Linciano Liquors, Monteco, Palazzo BN, Oronti Accomodations, Ottica Alfa, Palazzo De Noha, Palazzo Lecce Epoca Collections, Quarta Caffè, Risorgimento Resort, Suit Negozi, Torre del Parco. Tutte le informazioni sul Festival sul sito www.pianocitylecce.it