LECCE - Nella provincia di Lecce, un individuo è stato arrestato dopo aver condotto un inseguimento con i carabinieri sospettando che avessero scoperto il suo coinvolgimento in un presunto furto di attrezzi agricoli. La vicenda è poi sfociata in un incidente stradale sulla strada statale 274, con conseguente arresto dell'uomo.Tutto è iniziato quando i carabinieri hanno notato il sospettato, che guidava una Fiat Punto, e hanno iniziato a inseguirlo dopo averlo collegato al furto di attrezzi agricoli. Durante la fuga, il conducente della Fiat Punto ha cercato di evitare l'arresto effettuando una spericolata inversione di marcia sulla strada statale 274, ma il suo tentativo è stato vanificato quando è finito contro un'auto in transito.Nonostante l'incidente, il sospettato ha continuato a opporre resistenza e si è scagliato contro i carabinieri quando hanno cercato di arrestarlo. Tuttavia, i militari sono riusciti a bloccarlo e a portarlo sotto custodia. Durante la successiva perquisizione del veicolo, è stato scoperto che all'interno della Fiat Punto c'erano degli attrezzi agricoli che si presumevano fossero il bottino del furto.Fortunatamente, l'incidente stradale non ha causato gravi conseguenze per gli occupanti dell'auto coinvolta nell'impatto. L'uomo è stato arrestato e affronterà ora le accuse relative al furto degli attrezzi agricoli e all'opposizione alle forze dell'ordine durante il suo arresto.