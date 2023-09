MARTINA FRANCA (TA) - Portici d'Estate, l'evento di moda e spettacolo più importante del Mezzogiorno nato a Martina Franca nel 1992, con altre edizioni svoltesi anche a Taranto e a Margherita di Savoia con oltre 300 artisti dello spettacolo, del cinema e della televisione, sta per alzare il sipario su un'edizione epica che rimarrà incisa nella storia culturale italiana. - Portici d'Estate, l'evento di moda e spettacolo più importante del Mezzogiorno nato a Martina Franca nel 1992, con altre edizioni svoltesi anche a Taranto e a Margherita di Savoia con oltre 300 artisti dello spettacolo, del cinema e della televisione, sta per alzare il sipario su un'edizione epica che rimarrà incisa nella storia culturale italiana.





Dal 10 al 12 novembre 2023, il Teatro Nuovo di Martina Franca si trasformerà in un tempio di creatività, bellezza e intrattenimento, con la partecipazione straordinaria di due icone del mondo dello spettacolo italiano: Maria Grazia Cucinotta e Paolo Ruffini.

Maria Grazia Cucinotta, nata in Sicilia, ha scelto di intraprendere una carriera che l'ha portata dall'alto delle passerelle internazionali al centro delle produzioni cinematografiche di fama mondiale. Sin dai suoi primi passi come modella, ha catturato l'attenzione del pubblico e degli stilisti grazie al suo fascino innato e al suo fisico scolpito. Tuttavia, è stato il suo talento come attrice a renderla un'icona vera e propria. Il pubblico la ricorda in modo indelebile per il suo ruolo magistrale nel film "Il Postino" dove ha interpretato Beatrice, il personaggio che ha toccato i cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo. Questo ruolo ha conferito a Maria Grazia Cucinotta una posizione di prestigio nell'Olimpo del cinema italiano e internazionale. Oltre a "Il Postino" la sua filmografia comprende una serie di successi come "Natale a Miami" "Natale a New York" e "Un'estate ai Caraibi" tra gli altri. Ma Maria Grazia Cucinotta è anche molto di più di una talentuosa attrice. Ha dimostrato grande coraggio come testimonial del Gay Pride a Roma, sottolineando il suo impegno per la diversità e l'inclusione. È una donna di stile, sostanza e autenticità che ha lasciato un segno profondo nel cuore degli italiani e nel mondo del cinema.

Paolo Ruffini è un nome noto nel panorama dello spettacolo italiano, un artista multi talentuoso che ha fatto incursioni di successo in diversi settori dell'intrattenimento. La sua carriera televisiva ha preso il volo quando è diventato conduttore su MTV nel 2002, guadagnandosi un posto di rilievo nel cuore degli spettatori. Il suo programma comico "Colorado" lo ha reso un volto familiare nelle case di milioni di italiani, grazie al suo talento comico unico. Ma Paolo Ruffini non è solo un conduttore televisivo di successo. Ha dimostrato le sue abilità creative come attore in una serie di film di grande incasso, tra cui "Natale a Miami" "La prima cosa bella" e molti altri. Nel 2013, ha fatto il suo esordio alla regia con "Fuga di cervelli" dimostrando di essere un artista versatile e completo.

Portici d'Estate 2023 rappresenta l'apice di questa rassegna eccezionale, che celebra la moda, lo spettacolo, il cinema e la cultura italiana. Con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta e Paolo Ruffini, l'evento promette di essere un'edizione memorabile che segna la fine di un'epoca. Lasciatevi trasportare da un viaggio di emozioni e intrattenimento senza pari, ma si preannunciano altri grossi nomi, ad iniziare dalla conduzione delle tre serate a nomi dello spettacolo, tra i quali artisti internazionali.

Spazio anche alla comicità con tre grossi nomi che renderanno l’evento divertente oltre che memorabile.

La Moda ed il Premio Valle d’Itria resteranno punti fermi e know how dell’evento ideato da Antonio Rubino oltre trent’anni fa che ha fatto storia.

Nei prossimi giorni saranno comunicati altri nomi, mentre la conferenza stampa è prevista a Roma il 28 settembre e sarà anche trasmessa in diretta web e si potrà anche intervenire.