Povia si esibirà al Festival della Pace di Gioia del Colle in onore di Padre Pio

GIOIA DEL COLLE - Domani, 22 settembre, la città di Gioia del Colle ospiterà il Festival della Pace dedicato alla figura di Padre Pio, con la partecipazione speciale del cantautore Povia. L'evento è organizzato dall'associazione Europa Benedettina, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Maggiore e numerose associazioni di volontariato, in occasione della festa liturgica in onore del Santo di Pietrelcina, che verrà celebrata il 23 settembre.Il programma dell'evento prevede una serie di interventi di autorità locali, tra cui Antonio Decaro, sindaco della città metropolitana di Bari, Giovanni Mastrangelo, sindaco di Gioia del Colle, Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, don Tonino Posa, parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore, e Lucio Romano, assessore alla cultura di Gioia del Colle. Gli interventi inizieranno alle 19.Povia, il noto cantautore italiano, si esibirà alle 20 in piazza Generale Dalla Chiesa, portando la sua musica al pubblico presente. La serata vedrà anche la partecipazione di Valeria Meo, soprano protagonista del format Rai 'Casa Sanremo 2023'.L'evento, che si svolge sotto la direzione artistica di Moreno Deros, rappresenta anche un modo per celebrare il decimo anniversario della fondazione della Protezione Civile di Gioia del Colle. La serata gode del patrocinio della Città metropolitana di Bari, del Comune di Gioia del Colle e del Comune di Modugno. La partecipazione al Festival della Pace è gratuita, offrendo a tutti un'occasione speciale per commemorare Padre Pio attraverso la musica e la condivisione.