Tommaso Paradiso incontra i suoi Fan in un Pub di Bari durante il ‘Sensazione Stupenda Premier Tour’

- Chitarra, birra e canzoni: in un clima informale Tommaso Paradiso ha incontrato i suoi fans all’interno del Joy’s pub, come in una serata tra amici. Nei giorni precedenti la location è rimasta segreta riservata solo ad alcune persone che erano riuscite a prenotarsi acquistando il nuovo album. Giovani, adolescenti e anche adulti hanno riempito il piccolo pub irlandese di Bari per partecipare ad un concerto quasi improvvisato, ma in un’atmosfera particolare, quotidiana.Nel giro dei pub italiani il cantante romano ha presentato alcuni testi del suo nuovo album “Sensazione stupenda”, il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso che conterrà i singoli “Viaggio Intorno al Sole” e “Amore Indiano” (in collaborazione con i Baustelle).Nel pub del quartiere Madonnella i fans hanno accolto calorosamente il loro beniamino e, in una dimensione intima e amichevole, hanno cantato i brani più celebri, accompagnati proprio dalla chitarra del cantante che ha concesso foto e autografi in un’atmosfera piacevole.Il giro nei pub “Sensazione stupenda premier tour” è un assaggio dei live concert Tommy2023 che impegneranno Tommaso Paradiso a partire da novembre nei palazzetti italiani. A Bari si esibirà al Palaflorio il 21 novembre.