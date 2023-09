Putignano sotto shock, 30enne precipita dal balcone del suo locale: in coma

PUTIGNANO - Una tragedia ha scosso la comunità di Putignano quando un giovane di 30 anni, titolare di un ristorante-cocktail, è precipitato da un balcone nel cuore della città. L'incidente è avvenuto poco dopo il passaggio della processione della festa dell’Addolorata, gettando nello sconforto l'intera comunità.Secondo le prime indagini, sembrerebbe trattarsi di una caduta accidentale, ma le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di approfondite verifiche. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è attualmente in coma, con l'intera città in apprensione per la sua salute.La sindaca di Putignano, Luciana Laera, ha commentato l'incidente, esprimendo la profonda preoccupazione della comunità locale. Il giovane è una figura ben conosciuta nella città, essendo attivo non solo come imprenditore ma anche come membro attivo della cittadinanza.La causa esatta dell'incidente deve ancora essere determinata, e l'intera comunità attende con ansia notizie positive sullo stato di salute del giovane. Si stanno svolgendo ulteriori indagini per capire se l'incidente sia stato causato da un malore o da un momento di distrazione.Questa tragedia ha colpito profondamente Putignano, una comunità unita che ora si unisce nell'augurare al giovane una pronta e completa ripresa. Le circostanze dell'incidente saranno oggetto di un'attenta inchiesta per gettare luce sulla dinamica che ha portato a questa tragica caduta.