Incidente nel centro di Galatina: anziana perde il controllo dell'auto e finisce contro due locali

GALATINA - Questa mattina, nel cuore del centro di Galatina, si è verificato un incidente che ha messo a rischio la vita di una persona e ha lasciato l'anziana conducente dell'auto coinvolta in uno stato di shock.L'incidente ha avuto luogo quando un'anziana automobilista ha perso il controllo della sua vettura mentre si stava immettendo in piazza San Pietro, proveniente da via Cavoti. Purtroppo, anziché frenare, la conducente ha accidentalmente accelerato, causando una serie di gravi danni.La vettura ha travolto dehors e tavoli situati all'esterno di due locali, il "I Calici" e il bar Eros, mettendo a repentaglio la sicurezza dei clienti presenti in quei momenti. Fortunatamente, solo una persona è rimasta ferita nell'incidente ed è stata prontamente soccorsa da un'ambulanza inviata sul posto. La gravità delle sue lesioni non è stata specificata.L'anziana conducente dell'auto, colpita dall'incidente, è stata trovata in stato di shock e immediatamente assistita da personale medico e paramedico. La scena dell'incidente ha richiesto l'intervento delle autorità locali, con gli agenti della polizia locale che hanno condotto le indagini sul luogo dell'evento.L'arrivo della volante del Commissariato e dei vigili del fuoco ha contribuito a garantire la sicurezza della zona e a effettuare tutti i necessari rilievi. Le circostanze esatte dell'incidente saranno oggetto di un'approfondita indagine per determinare le cause esatte dell'errore di guida dell'anziana automobilista.Questo incidente è un drammatico promemoria dell'importanza di guidare con prudenza e attenzione, soprattutto nelle zone ad alta densità di pedoni e attività commerciali. La comunità di Galatina spera che la persona ferita possa riprendersi rapidamente, mentre l'anziana conducente riceverà sicuramente il sostegno e l'assistenza di cui ha bisogno per affrontare lo shock emotivo derivante dall'incidente.