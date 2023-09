Nazionale Italiana di Calcio fb





Il raddoppio arriva al 29' su azione iniziata da Zaccagni, la palla carambola su Raspadori e il solito Frattesi di scivolata beffa ancora Bushchan. Quando la partita sembrava in pieno controllo, gli uomini di Spalletti si rilassano permettendo agli ospiti ucraini di colpire Yarmolenko, bravo ad insaccare a porta vuota dopo la prodezza di Donnarumma su Dovbyk.





Nella ripresa l'Italia sfiora più volte la terza marcatura, soprattutto con Locatelli che prende una traversa. Spalletti con questa vittoria raggiunge il secondo posto in classifica, a 7 punti insieme all'Ucraina e Macedonia del Nord.

