FOGGIA - Dopo una breve pausa estiva sono tornati all’opera i volontari de La Via della Felicità di Foggia per un’altra iniziativa di riqualificazione delle aree verdi della città.Ecco perché il gruppo di cittadini volontari, grandi e piccoli, hanno deciso di organizzare un intervento di raccolta rifiuti presso il Parco Volontari per la Pace.Domenica mattina si sono ritrovati 15 volontari e hanno raccolto tutto ciò che era disperso tra le aiuole e i giardini del parco. Tra questi, bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, cartacce, lattine, cartoni di latte e bevande e molto altro, per un totale di più di una decina di sacchi.Marina Biancardino, responsabile de La Via della Felicità, vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso per una vita migliore La Via della Felicità “L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”Ecco perché il gruppo vuole invitare chiunque desideri unirsi alla prossima iniziativa che si terrà il prossimo week-end.Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .