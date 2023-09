Sarà per il ruolo istituzionale attualmente ricoperto, che per una mattina Salvini ha smesso i panni del leader della Lega Nord per indossare l'abito del vice premier meridionalista. Una conversione motivata anche dal suo secondo ruolo nell'attuale compagine governativa di Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.





Un incarico di governo che, come lo stesso Salvini ha ammesso in apertura e in chiusura del suo intervento, lo ha indotto a studiare e a scrivere il discorso inaugurale con emozione e orgoglio per aggiornare anche sullo stato dei lavori di alcune delle 170 opere commissariate che occupano la sua scrivania al Ministero.

- "Se non corre il Sud, non corre l'Italia". Chi prevedeva che Matteo Salvini non dicesse nulla sui temi-problemi legati alla Questione Meridionale, sarà rimasto sorpreso da questa affermazione con la quale il Vice Presidente del Consiglio, in sostituzione della Premier Giorgia Meloni impegnata nel G20 in India, ha inaugurato l'86ma edizione della Fiera del Levante di Bari nella mattinata di sabato 9 settembre 2023.