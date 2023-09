LECCE - ASL Lecce e il Comune di Lecce hanno sottoscritto una Convenzione per la gestione del traffico e per il rispetto del codice della strada nelle aree del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce (Vito Fazzi, Dea e Polo Oncologico) e nel Distretto Socio Sanitario di Lecce (vecchio Fazzi di Piazza Bottazzi ed ex Opis). La convenzione si è resa necessaria per assicurare il controllo della viabilità interna nelle aree indicate e per garantire il rispetto, da parte di utenti e operatori, dei parcheggi dedicati ai pazienti disabili.La Polizia Locale di Lecce e tutte le AutoritaÌ preposte potranno accedere ogni giorno nell’area del Vito Fazzi e nell’area ex Opis per controlli ordinari e su chiamata per eventi di particolare rilevanza. La Convenzione concede inoltre al Comune l’utilizzo delle aree del Poliambulatorio del Distretto di Lecce – vecchio Fazzi ed ex Opis come parcheggio pubblico durante i fine settimana, i giorni festivi e prefestivi. La convenzione avraÌ durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, il 27 luglio 2023.