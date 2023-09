San Michele Salentino, figlio 47enne indagato per omicidio volontario dopo la morte carbonizzata della madre

SAN MICHELE SALENTINO - La tragica vicenda di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, ha preso una svolta ulteriore con l'indagine aperta per omicidio volontario nei confronti del 47enne figlio della donna di 71 anni il cui corpo è stato trovato carbonizzato all'interno della loro casa.L'uomo è stato interrogato dal procuratore Alfredo Manca della Procura di Brindisi, ma ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato. Attualmente, è stato portato in ospedale, anche se le ragioni di questo trasferimento non sono ancora chiare.La scoperta del corpo carbonizzato della madre è avvenuta nella loro abitazione, dove si era sviluppato un incendio durante la notte. È importante notare che il 47enne aveva precedentemente ricevuto un divieto di avvicinamento alla madre, ma sembra che ieri sera sia stata proprio la donna a recarsi da lui.L'indagine in corso cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto e stabilire le circostanze esatte della morte della donna. La situazione è ovviamente ancora in evoluzione, e ulteriori dettagli potrebbero emergere durante l'indagine.