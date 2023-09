La Virtus Francavilla Fontana cercherà di ottenere i tre punti sul Crotone alla “Nuova Arredo Arena” per lasciare l’ ultimo posto. Lunedì 18 Settembre il Cerignola ospiterà alle 20,45 il Brindisi al “Monterisi”. Gli ofantini cercheranno di imporsi per risalire in classifica.





I biancazzurri dovranno prevalere per una svolta. Taranto-Messina è stata rinviata a data da destinarsi, per l’ inagibilità dello “Jacovone” dopo l’ incendio divampato il 3 Settembre in Taranto-Foggia.

Nella terza giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia domani alle 20,45 sfiderà l’ Avellino al “Partenio-Lombardi”. I dauni cercheranno di vincere per avere una continuità di risultati. Il Monopoli dovrà superare il Potenza al “Viviani” per rilanciarsi.