Nella prima giornata di andata del Girone C di Serie C il Taranto vince 2-0 sul Foggia allo “Jacovone”. A decidere il match per gli jonici, le reti realizzate nel secondo tempo al 21’ da Antonini e al 40’ da Kanoute. Per i dauni resta la delusione per le numerose occasioni da rete non concretizzate. Il Brindisi perde 2-1 col Potenza al “ Viviani”. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i lucani passano in vantaggio al 10’ con Volpe. I biancazzurri pareggiano al 39’ con Bizzotto. Ma al 93’ i rossoblu riescono a segnare la rete del successo con Gagliano.