Inter fb





Nelle prime battute di gara i rossoneri danno la sensazione di poter colpire con la qualità del gioco dalle fasce, in realtà l'Inter è aggressiva, attende gli avversari e riparte velenosa con Dumfries e soprattutto con Thuram che vince tutti i duelli contro la retroguardia milanista. Il francese è determinante. La sua progressione manda a terra Thiaw, mette in mezzo dove Dimarco calcia e trova Mhkytarian che calcia in area e sblocca il risultato. I nerazzurri vincono gli scontri in mezzo al campo, Lautaro lancia palloni negli spazi della difesa avversaria dove Thuram è padrone.



Il raddoppio è un capolavoro del neoacquisto interista. Controlla palla, punta l'avversario, trova lo spiraglio perfetto all'incrocio opposto della porta mandando in delirio i tifosi nerazzurri. Prima del finale di primo tempo il Milan prende più fiducia con Theo e Leao che hanno le occasioni per accorciare le distanze. Rete che arriva nel secondo tempo con Leo, supportato dal tocco di Giroud, che piazza la palla battendo Sommer. Gli uomini di Pioli prendono fiducia, Inzaghi inserisce Arnautovic regalando la standing ovation per Thuram. Poi è nuovamente Mhkytarian a mettere il sigillo.



L'armeno è determinante e sul suo tiro Maignan non può nulla. Dalla panchina poi entrano Carlos Augusto e Frattesi. Pioli mette mano alla panchina togliendo Pulisic e inserendo Chukwueze, ma l'Inter continua premere. Il poker arriva dal dischetto. Theo atterra Lautaro e il rigore è trasformato da Calahnoglu che ovviamente firma il gol dell'ex. Dopo l'ennesima ripartenza Mhkytarian vede l'inserimento di Frattesi che in scivolata realizza il quinto gol. Dopo le reti in nazionale l'ex Sassuolo realizza la prima con la casacca nerazzurra.



La prova dell'Inter contro il Milan sembra porre le distanze del campionato.

I cinque derby della Madonnina nel 2023 sono tutti a tinte nerazzurre. Cinque sono i gol messi a segno dall' Inter nella prima stracittadina del nuovo campionato. A San Siro l'Inter vince la quarta partita e comanda la classifica a punteggio pieno dando un segnale di forza contro cugini rossoneri. Il Meazza è un tripudio di colori all'ingresso in campo dei calciatori. Inzaghi schiera Acerbi al posto di De Vrij, mentre Pioli affida la difesa a Kjaer.