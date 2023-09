TORINO - Una terribile tragedia ha colpito Torino oggi, 16 settembre, quando un velivolo delle Frecce Tricolori, noto come "Pony 4", è precipitato e ha preso fuoco nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle. Nello schianto, una bambina di soli 5 anni ha perso la vita, mentre diversi altri membri della sua famiglia e il pilota sono rimasti feriti.Il fratello della bambina, un ragazzino di 9 anni, ha riportato ustioni su tutto il corpo ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. I genitori della piccola, anch'essi gravemente ustionati, sono stati portati in due ospedali differenti, rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco, entrambi a causa delle ustioni subite nell'incidente.Anche il pilota dell'aereo, che è riuscito a salvarsi lanciandosi con il paracadute prima dello schianto, ha riportato ustioni ed è stato trasportato in ospedale, presso il Giovanni Bosco, in codice giallo.Le Frecce Tricolori erano a Torino per partecipare a un'esibizione in programma per celebrare il centenario dell'aeronautica militare all'aeroclub di Torino-Collegno. Tuttavia, a seguito dell'incidente, l'evento è stato immediatamente annullato. L'incidente è avvenuto durante un'esercitazione, durante la fase di decollo, e l'aereo si è schiantato nei pressi della pista, nel territorio del Comune di San Francesco al Campo. La notizia ha scosso la comunità e l'intero paese, portando dolore e tristezza per la perdita della giovane vita e per le ferite subite dagli altri coinvolti nell'incidente.