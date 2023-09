Serie A: Genoa vince contro la Roma per 4-1

Genoa CFC fb

GENOVA - Il Genoa ha iniziato la partita in modo spettacolare, ottenendo subito un vantaggio al 5° minuto di gioco, grazie a un gol di Gudmundsson. Il centrocampista islandese è stato abile nel trovarsi nello spazio tra le linee difensive avversarie ed è stato servito magistralmente da Strootman. Con un tiro di sinistro, Gudmundsson ha superato il portiere Rui Patricio, segnando così il suo primo gol in campionato.Tuttavia, la Roma ha reagito con forza e ha pareggiato al 22° minuto grazie a Cristante, che ha sfruttato un cross di Spinazzola con un colpo di testa preciso.Poco prima della fine del primo tempo, il Genoa è tornato in vantaggio con Retegui, che ha ricevuto un assist da Thorsby e ha segnato con un tiro al volo.Nel secondo tempo, la Roma ha cercato di pareggiare, ma un gol di Lukaku è stato annullato per fuorigioco. Il belga ha avuto altre opportunità per segnare, ma ha mancato la precisione.Il Genoa ha consolidato il proprio vantaggio al 68° minuto, quando Dragusin ha ricevuto un passaggio da Gudmundsson e ha consegnato la palla a Thorsby, che ha segnato di testa.Nell'81° minuto, i padroni di casa hanno chiuso il match con il quarto gol, realizzato da Messias su assist di Frendrup.Questa prestazione straordinaria ha permesso al Genoa di ottenere una vittoria importante contro la Roma, dimostrando la forza della squadra in questa partita di Serie A.