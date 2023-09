Serie A: il Lecce sfiderà la Juventus all' Allianz Stadium

Nella Juventus l’allenatore Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a De Sciglio e Alex Sandro infortunati e a Pogba, sospeso dal tribunale nazionale antidoping. Sulle fasce Locatelli e Rabiot. Trequartista Cambiaso. In avanti Vlahovic e Chiesa. Nell’ultimo precedente nella massima serie a Torino, il 3 Maggio 2023 vinsero i bianconeri 2-1. Nel primo tempo al 15’ la Juventus passò in vantaggio con Paredes. Il Lecce al 37’ riuscì a pareggiare per merito di Ceesay e al 40’ Vlahovic realizzò la rete decisiva per la squadra di Allegri.

Nella sesta giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 20,45 la Juventus all’ “Allianz Stadium” di Torino. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I bianconeri cercheranno un successo per rilanciarsi. I salentini dovranno ottenere un risultato positivo per avere una continuità di risultati. Nel Lecce esterni Ramadani e Oudin. Regista Almqvist. In attacco Krstovic e Sansone.