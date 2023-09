Ac Milan fb





Nella ripresa gli ospiti trovano il raddoppio con Leao che, in semirovesciata, sfrutta al meglio il cross di Calabria. La partita si riapre al 61' quando Tomori si fa espellere per doppia ammonizione per il fallo su Belotti. Mourinho decide di giocarsi il tutto e per tutto lanciando nella mischia Lukaku e Spinazzola, che al 92' è bravo a siglare il gol della bandiera con il destro che beffa Maignan.

PIERO CHIMENTI - Finisce 2-1 per il Milan l'anticipo serale contro la Roma. Gli uomini di Pioli sono molto propositivi e si affacciano spesso dalle parti di Rui Patricio. Il vantaggio rossonero, infatti, arriva all' 8' con Giroud che trasforma il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Rapuano per il fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek. Il Diavolo gioca sul velluto essendo padrone del gioco.