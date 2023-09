Su Pluto Tv si celebra la straordinaria notte di Halloween

MILANO - Preparatevi a vivere un'esperienza da paura. Disponibile su Pluto TV, Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, una speciale programmazione per celebrare la straordinaria notte di Halloween. Un mix di film e serie da brividi, disponibili sempre gratuitamente e ovunque ti trovi.





I FILM PIÙ SPAVENTOSI

Per celebrare la notte più spaventosa dell’anno, su Pluto TV arriva una speciale programmazione dedicata ad Halloween! Il 31 ottobre dalle 22.00 sui canali di Pluto TV disponibili i film più paurosi della storia del cinema, che vi terranno incollati allo schermo tutta la notte.

Su Pluto TV Horror va in onda "Tales of Halloween", un'antologia di racconti dell'orrore ambientati in una tranquilla cittadina durante la notte di Halloween. Su Pluto TV Film vanno in onda due capisaldi del genere horror contemporaneo: “The Ring" e "The Ring 2”. Disponibile su Pluto TV Film Thriller “Shutter - Ombre dal passato” con uno straordinario Joshua Jackson, protagonista della serie Fatal Attraction disponibile su Paramount+. Su Pluto TV Sci-Fi va in onda “Mirrors” capolavoro di fantascienza con Kiefer Sutherland. Infine, su Pluto TV Film Azione va in onda un film icona, non solo da riguardare durante Halloween, della storia del cinema, "Il Corvo 3 – Salvation”.





LE SERIE DA BRIVIDI

Su Pluto TV Serie arrivano gli investigatori di "Ripper Street", che cercano di risolvere i più efferati crimini nella Londra vittoriana del XIX secolo. La serie, dalle atmosfere cupe e misteriose, è perfetta per la notte di Halloween. Per gli amanti dei racconti del crimine, su Pluto TV Crime va in onda "Rillington Place" una serie basata su eventi reali che segue le oscure vicende di un serial killer che terrorizzò il quartiere di Notting Hill a Londra negli anni '40. Infine, su BBC Drama i terribili racconti di "I Fantasmi di Bedlam" un dramma della BBC che esplora la vita nei manicomi dell'Inghilterra del XVIII secolo, rivelandone gli orrori e i misteri nascosti.





I NUOVI CANALI IN PARTENZA

Per prepararsi a celebrare la notte più oscura dell’anno dal 2 ottobre su Pluto TV si accende Super! Halloween, un canale unico dedicato ai teen per celebrare Halloween con le serie più spaventose e i film del mondo Nickelodeon! Dal 6 ottobre è disponibile in piattaforma VH1+ Halloween, un intero canale musicale dedicato al lato più oscuro della musica, con video spaventosi, atmosfere paurose, mostri e scenari cupi.

Per chi ha già iniziato il countdown in attesa del Natale, il 20 ottobre si accende Pluto TV Christmas, per rendere le giornate un po’ più allegre e luminose, con tanti film e contenuti imperdibili dedicati al periodo più magico dell’anno. Per tutti coloro che non vogliono essere spaventati, il 31 ottobre si accende il canale dedicato alla serie “The Musketeers”: sulle strade della Parigi del XVII secolo, D'Artagnan, Athos, Aramis e Porthos combattono per l'onore, il valore, la giustizia e… per il semplice gusto di farlo. Per i tre Moschettieri, in arrivo tante avventure emozionanti e ricche d'azione!





APPUNTAMENTO CON IL CINEMA ITALIANO D’AUTORE

Su Pluto TV sta per iniziare un viaggio straordinario attraverso alcuni dei capolavori più iconici del cinema italiano d’autore. Dal 5 ottobre ogni giovedì alle 21:30 su Pluto TV Cinema Italiano va in onda il ciclo “Director’s Night”. Il primo appuntamento è con "Il giardino dei Finzi Contini" con la regia di Vittorio De Sica. Una toccante storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, che segue l'amicizia e l'amore tra due giovani mentre il mondo crolla intorno a loro. Il 12 ottobre in programma "Il giovedì" di Dino Risi. Dino, uno spiantato quarantenne un po' sbruffone e con un matrimonio fallito alle spalle, passa una giornata con il figlio Robertino, di 8 anni, che non vedeva da tempo. Dopo la freddezza iniziale, il bambino prende via via consapevolezza dei difetti del padre e comincerà a volergli bene così com'è, con tutti i suoi limiti. Il 19 ottobre, su Pluto TV Cinema Italiano arriva “La Notte” uno dei capolavori di Michelangelo Antonioni. Un'affascinante esplorazione della crisi esistenziale di un intellettuale e della sua relazione con la moglie durante una notte insonne. Il 26 ottobre chiude il ciclo "Tutto a posto e niente in ordine", regia dell’indimenticabile Lina Wertmuller. Una commedia dallo spirito pungente che segue le avventure di un gruppo di immigrati meridionali e settentrionali, costretto alla coabitazione in una casa di ringhiera a Milano. Un film che mescola abilmente l'umorismo con una critica sociale tagliente.

Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo. Per non perdere neanche uno dei contenuti che saranno trasmessi nel mese di ottobre sul servizio streaming gratuito di Paramount segui l’account Instagram ufficiale di Pluto TV.