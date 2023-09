Tragedia a Francavilla Fontana: 43enne perde la vita durante lavori sul tetto

FRANCAVILLA FONTANA - Una tragedia ha colpito la comunità di Francavilla Fontana, dove ieri sera un uomo di 43 anni ha perso la vita mentre stava lavorando sul tetto di un'abitazione in via Angelo Cavallo. La vittima, che indossava adeguata attrezzatura di sicurezza, tra cui una maschera protettiva e i guanti da lavoro, è caduta accidentalmente, causando un incidente mortale.La notizia dell'incidente ha scosso la zona, e sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, il personale dello Spesal e il servizio di emergenza medica 118. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo per il 43enne non c'è stato nulla da fare.La tragica scoperta è stata ulteriormente sottolineata dalla presenza di una smerigliatrice vicino al corpo, che sembra essere stata utilizzata per i lavori in corso. Le circostanze esatte dell'incidente sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.Questa tragedia serve come triste promemoria dell'importanza della sicurezza sul luogo di lavoro e della necessità di prendere tutte le precauzioni necessarie quando si affrontano compiti potenzialmente pericolosi. La comunità locale è addolorata per la perdita dell'uomo e si unisce nel cordoglio per la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile.