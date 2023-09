- Conto alla rovescia per conoscere i film vincitori della Mostra del Cinema di Taranto, edizione Mediterraneo Uno +, direzione artistica del regista Mimmo Mongelli. In palio un montepremi da 5mila euro con i riconoscimenti che verranno assegnati dalla giuria formata da sei donne del cinema: la regista albanese Anila Varfi (Presidente), l’attrice italo-etiope Liliana Mele, la produttrice francese Marie Agnely, l’attrice Antonella Fattori, la scenografa Marta Zani e l’attrice greca Andriana Chalkidi. Inoltre verrà riservato un premio speciale alla libertà di espressione per i film provenienti dall’Iran. Circa 50 le pellicole in concorso, proiettate durante la rassegna "Contemporary" nell’Oasi dei Battendieri di Taranto.