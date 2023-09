Tennis, torneo di Guadalajara: trionfa la greca Maria Sakkari

La ventottenne Maria Sakkari da oggi diventerà la numero 6 al mondo nella Classifica WTA, era nona. L’americana sarà quarantaduesima, prima di questo torneo occupava la centoundicesima posizione. Per Maria Sakkari una vittoria, dopo sei sconfitte consecutive subite in finale nei tornei WTA.

La greca Maria Sakkari vince il torneo WTA 1000 sul cemento di Guadalajara in Messico. Prevale in finale in due set, 7-5 6-3 con l’americana Caroline Dolehide. Per la greca primo successo in un torneo WTA 1000 e secondo titolo della sua carriera, dopo quello nel torneo WTA 250 di Rabat del 2019. A Guadalajara non ha perso nemmeno un set.