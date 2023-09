Noicàttaro, al via i lavori per la nuova rete fognaria

NOICATTARO - Avviati i lavori per la realizzazione dell’impianto di fogna bianca e sistema di raccolta delle acque piovane. Un intervento finalizzato a captare, raccogliere e convogliare le acque piovane ed evitare allagamenti in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti. Il lotto di interventi è partito da via Marconi, grazie a un finanziamento del ministero dell’Interno di 1 milione e 200 mila euro.“La mancanza di un adeguato sistema di raccolta delle acque, in aggiunta a precipitazioni che negli ultimi anni sono particolarmente abbondanti, purtroppo sempre più frequentemente genera allagamenti nelle strade cittadine con un conseguente pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli abitanti. Una criticità che deve necessariamente essere risolta con la realizzazione ex novo di impianti laddove mancanti, ma anche con l’implementazione di un sistema fognario non più adeguato a sostenere carichi di acqua piovana di tale portata. Occorre, quindi, che, anche attraverso i fondi del PNRR, i Comuni possano mettere in atto interventi di ammodernamento e realizzazione della rete fognaria, sempre più necessari. Questo finanziamento ci permette di cominciare, ma ci impegneremo ad intercettare altri fondi perché sono ancora tante le zone su cui intervenire”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.“Siamo partiti dal bacino di valle di via Marconi, per poi proseguire su via Dante e via Zara. Successivamente ci si sposterà sul bacino di monte con dorsale su via Amendola. Al momento l’impresa sta effettuando gli scavi per posizionare le tubazioni, seguirà l’installazione delle caditoie per captare le acque e trasportarle al punto di recapito finale. Un lavoro imponente e particolarmente atteso dai residenti per risolvere un problema che può generare seri danni alla collettività”, spiega l’assessore allo Sviluppo del Territorio Vito Santamaria.