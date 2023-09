Tennis, Usa Open: Djokovic vola in semifinale





Tra le donne negli ottavi di finale la bielorussa Aryna Sabalenka vince 6-1 6-3 con la russa Darja Kasatkina. L’americana Cori Gauff prevale 6-0 6-2 con la lettone Jelena Ostapenko. La ceca Karolina Muchova si impone 6-0 6-3 con la rumena Sorana Cirstea.

Negli ottavi di finale degli Usa Open il russo Daniil Medvedev vince 2-6 6-4 6-1 6-2 con l’austraaliano Alex De Minaur e si qualifica per i quarti di finale. Nei quarti di finale il serbo Novak Djokovic prevale 6-1 6-4 6-4 con l’americano Taylor Fritz e vola in semifinale. Per Djokovic tredicesima semifinale agli Usa Open nella sua carriera. L’altro americano Ben Shelton si impone 6-2 3-6 7-6 6-2 con l’americano Frances Tiafoe.