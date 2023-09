Il primo cittadino, visibilmente indignato, ha espresso la sua solidarietà al comitato e ha condannato fermamente questi gesti insensati. Ha dichiarato: "Dopo un anno di lavoro, sacrificio, spese e organizzazione arriva questo regalo. Non ho parole per descrivere quello che siete! Massima solidarietà al comitato! Queste azioni, gesti non possono essere giustificati e saranno perseguiti. Vergognatevi!".Il sindaco aveva chiesto la massima collaborazione della comunità per individuare il responsabile degli atti vandalici. In poche ore, l'individuo è stato identificato. Tuttavia, ieri sera, durante il concerto della banda, l'uomo è comparso nuovamente in evidente stato di ubriachezza. Ha lanciato una grossa pietra e ha mostrato segni di squilibrio mentale. Di fronte a questa pericolosa situazione, è stato fermato e, secondo quanto riferito, è stato sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) e trasportato all'ospedale San Paolo di Bari per le cure necessarie.La comunità di Palo ora spera di poter ritrovare serenità e godersi i festeggiamenti patronali senza ulteriori incidenti.