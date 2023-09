LECCE - Dopo il campus di danza contemporanea Uni-Tanz, proseguono le attività dell’associazione Koreoproject, con la direzione artistica di Giorgia Maddamma e il coordinamento di Sara Bizzoca. Domenica 17 settembre (ore 21 - ingresso 10/8 euro - info e prenotazioni 3287614148 - koreoproject.com@gmail.com) il Chiostro dei Teatini a Lecce, in collaborazione con il Comune di Lecce nel cartellone LecceInScena, ospiterà l'appuntamento finale di Week end lab. La serata si aprirà con la performance dei partecipanti al laboratorio intensivo di danza ospitato (venerdì 15 e sabato 16) nel Centro Arte Danza di Brindisi a cura di Giorgia Maddamma (docente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma e direttrice artistica di Koreoproject) e Francesca La Cava (coreografa, docente e direttrice artistica della compagnia di danza contemporanea Gruppo EMotion). A seguire in scaletta si alterneranno "Recomposed", una coreografia di Claudia Giubilo danzata dalla Youth Puglia Ballet Company, "The Time of nine" di e con Sara Bizzoca e Giorgia Romano, e "Shocking" di e con Francesca La Cava e Giorgia Maddamma. Luci e live music saranno a cura di Globster, dj e manipolatore di suoni, che realizza musiche ed effetti sonori per teatro, danza e videoarte. Week end lab è un progetto realizzato con il sostegno di Porta D'Oriente - Centro nazionale di produzione per la danza della compagnia Res Extensa (riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia). - Dopo il campus di danza contemporanea Uni-Tanz, proseguono le attività dell’associazione Koreoproject, con la direzione artistica di Giorgia Maddamma e il coordinamento di Sara Bizzoca. Domenica 17 settembre (ore 21 - ingresso 10/8 euro - info e prenotazioni 3287614148 - koreoproject.com@gmail.com) il Chiostro dei Teatini a Lecce, in collaborazione con il Comune di Lecce nel cartellone LecceInScena, ospiterà l'appuntamento finale di Week end lab. La serata si aprirà con la performance dei partecipanti al laboratorio intensivo di danza ospitato (venerdì 15 e sabato 16) nel Centro Arte Danza di Brindisi a cura di Giorgia Maddamma (docente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma e direttrice artistica di Koreoproject) e Francesca La Cava (coreografa, docente e direttrice artistica della compagnia di danza contemporanea Gruppo EMotion). A seguire in scaletta si alterneranno "Recomposed", una coreografia di Claudia Giubilo danzata dalla Youth Puglia Ballet Company, "The Time of nine" di e con Sara Bizzoca e Giorgia Romano, e "Shocking" di e con Francesca La Cava e Giorgia Maddamma. Luci e live music saranno a cura di Globster, dj e manipolatore di suoni, che realizza musiche ed effetti sonori per teatro, danza e videoarte. Week end lab è un progetto realizzato con il sostegno di Porta D'Oriente - Centro nazionale di produzione per la danza della compagnia Res Extensa (riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia).





Nei prossimi giorni Koreoproject volerà a Il Cairo per un'edizione speciale di Uni-Tanz on tour che si concluderà il 29 settembre con una performance di allieve e allievi dei corsi tenuti sempre da Giorgia Maddamma e Fernando Suels Mendoza che saranno in scena con Crack, spettacolo da loro coreografato e interpretato con le musiche dal vivo del contrabbassista Marco Bardoscia.

L’Associazione Koreoproject, nata nel 2005 con sede a Lecce, molto attiva sul territorio pugliese, ha prodotto numerosi spettacoli di danza contemporanea e teatro danza, stretto collaborazioni con Accademie, Enti Pubblici e Università nazionali ed estere e creato sinergie con artisti di vario genere, tra danzatori, attori, registi e musicisti di fama internazionale. L’Associazione svolge, oltre all’attività di produzione, anche promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo, occupandosi di organizzazione di performances di danza, musica, teatro e altri linguaggi, di residenze artistiche a supporto della produzione in ambito coreutico e teatrale e una pluralità di ulteriori iniziative volte ad avvicinare il pubblico alla creazione artistica contemporanea, nazionale e internazionale in tutte le sue forme e manifestazioni. È impegnata anche nell’attività artistico-educativa in ambito sociale, collaborando con l’Istituto Penitenziario di Lecce, per il quale organizza e gestisce laboratori didattico-artistici finalizzati al recupero e reinserimento in società dei detenuti, ma anche e soprattutto alla messa in scena di spettacoli aperti al pubblico in cui detenuti e artisti della compagnia Koreoproject interagiscono. In particolare il campus di danza contemporanea Uni-Tanz ha ospitato partecipanti provenienti da Italia, Argentina, Brasile, USA, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, Austria, Grecia, Spagna, Turchia, Russia e Giappone e Taiwan. Il Campus è stato anche un’occasione per molti allievi di partire verso sedi universitarie europee della danza. In questi anni, infatti, Uni-Tanz, dalla prima edizione sostenuto anche dal Comune di Lecce, ha avviato e consolidato collaborazioni e convenzioni con prestigiose istituzioni regionali, nazionali e internazionali come, per citarne alcune Conservatorio di Musica Tito Schipa e Accademia di Belle Arti di Lecce, Accademia Nazionale di Danza di Roma e Tisch School of the Arts di New York. Tra docenti e artisti ospiti che si sono succeduti nelle undici edizioni del campus, per fare alcuni nomi, Malou Airaudo, Susanne Linke, Stephan Brinkmann, Rodolpho Leoni, Eva Lopez Crevillen, Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola, Clémentine Deluy, Roman Arndt, Mark Siezkarek, Fernando Suels Mendoza, Francesca Falcone, Marigia Maggipinto, Kenji Takagi, Henrietta Horn, Daphnis Kokkinos, Johannes Wieland, Tamas Morics, Marco Bardoscia, Sonia Stomeo, Cristian Bevilacqua, Antonio Farì, Pascal Merighi, Thusnelda Mercy, Aida Vainieri e molti altri.





