Tentato omicidio a Taranto: minore accusato di ferire un uomo con un coltello

TARANTO - Un grave episodio di violenza è avvenuto a Taranto lo scorso 20 luglio, quando un minore è stato coinvolto in un litigio con un uomo di 36 anni in via Sciabelle. Il motivo del litigio sembra essere stato legato a questioni legate alla viabilità, ma la situazione è rapidamente degenerata.L'indagine ha portato all'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio nei confronti del minore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante una lite, il giovane ha estratto un coltellino e ha ferito il 36enne all'addome e al fianco. In seguito, approfittando della confusione, si è dato alla fuga a bordo del suo scooter.Grazie alle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti sul luogo dell'aggressione, i detective sono stati in grado di identificare il giovane aggressore. L'atto di violenza ha scosso la comunità e ha portato a gravi conseguenze per la vittima, che ha subito lesioni da coltello.Questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza pubblica e dell'importanza di collaborare con le forze dell'ordine per garantire che coloro che commettono atti di violenza vengano identificati e portati davanti alla giustizia. La vicenda evidenzia anche la necessità di affrontare le questioni legate alla violenza giovanile e al possesso illegale di armi da taglio per garantire la sicurezza della comunità.