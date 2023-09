Gigi D'Alessio: il 30 settembre e il 1°ottobre doppio appuntamento al Palaflorio di Bari

BARI - Reduce dallo straordinario successo di “Dove c’è il sole tour”, la tournée estiva con oltre 30 concerti tutti esauriti, raddoppi, date triplicate e addirittura quintuplicate, Gigi D’Alessio prosegue il suo viaggio live con alcuni appuntamenti speciali nei palasport. Si comincia venerdì 29 settembre al Palasele di Eboli, si prosegue il 30 settembre e il 1° ottobre con la doppia tappa al Palaflorio di Bari e gran finale, prima di partire alla volta di Stati Uniti e Canada, il 4 ottobre al Mediolanum Forum a Milano.

I biglietti per i concerti, prodotti da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali; RTL 102.5 è partner ufficiale.

L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Un anno straordinario per Gigi, che oltre al trionfo della tournée, ha collezionato 5 incredibili sold out in Piazza del Plebiscito a Napoli con “Gigi – Uno come te – Ancora insieme”, con il boom di ascolti per il programma trasmesso su Rai1. E ancora, l’emozionante concerto all’Arena di Verona il 25 settembre a 18 anni esatti dal suo primo live nell’anfiteatro simbolo della città veneta, e 30.000 biglietti venduti in meno di 24 ore per “GIGI - UNO COME TE - L’EMOZIONE CONTINUA” il 7, 8 e 9 giugno 2024 a Napoli, a cui si sono immediatamente aggiunti altri due appuntamenti, il 14 e 15 giugno.