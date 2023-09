BARI - Si preannuncia unica e affascinante l’esperienza nei cieli della Terra delle Gravine che residenti e turisti potranno vivere a bordo di maestose mongolfiere provenienti dall’Italia e dall’Europa. È tutto pronto per l’attesissimo “Canyon Balloon Festival: il Sud che non ti aspetti”, primo raduno di mongolfiere della Puglia che dal 16 settembre all’8 ottobre 2023 porterà in provincia di Taranto decine di palloni colorati che si alzeranno in volo all’alba e al tramonto.La manifestazione, organizzata dal consorzio Landing on South Italy - Mongolfiere al Sud Italia, vedrà la sua prima tappa il 16 e 17 settembre a Palagianello per poi proseguire il 23 e 24 settembre a Marina di Ginosa, il 30 settembre e il 1° ottobre a Castellaneta e il 6, 7 e 8 ottobre a Laterza. Quattro weekend arricchiti da numerose esperienze alla scoperta del patrimonio identitario dell’area ionica e dei suoi prodotti turistici tra percorsi enogastronomici nelle Masserie, escursioni in mare, gravine e chiese rupestri, iniziative sportive per grandi e piccoli e laboratori didattici.“Canyon Balloon Festival” è un evento promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 - Asse VI azione 6.8 - “Palinsesto PP-TPP Puglia - Riscopri la meraviglia 2023” in collaborazione con i Comuni di Palagianello, Ginosa, Castellaneta e Laterza.Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati questa mattina in Fiera del Levante a Bari, nell’Arena del Dipartimento Turismo e Cultura. Presenti l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, i sindaci dei comuni coinvolti e l’accountable manager di Mongolfiere al Sud Italia, Francesco Ruggieri.“Una festa di colori e panorami straordinari per coniugare lo sviluppo sostenibile del Parco naturale Terra delle Gravine e la vocazione turistica della destinazione Puglia - dichiara l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane -. È quanto intendiamo fare attraverso questa prima edizione del ‘Canyon Balloon Festival’ che nasce come iniziativa sperimentale, voluta dalla Regione Puglia, per promuovere la bellezza del nostro patrimonio naturale accanto alle esperienze che possiamo restituire a residenti e turisti di ogni età. Le mongolfiere in volo saranno veicolo di nuova ed insolita meraviglia mentre le iniziative a terra daranno l’opportunità di scoprire i nostri prodotti turistici tra escursioni all’aria aperta, sport, enogastronomia, arte e cultura. L’augurio - conclude Lopane - è che questa manifestazione possa affermarsi nel tempo e diventare vera motivazione di viaggio”.Accanto alla promozione della Terra delle Gravine, per l’accountable manager di Mongolfiere al Sud Italia, Francesco Ruggieri, “l’obiettivo è anche quello di far conoscere ai piloti internazionali le bellezze pugliesi in modo che possano riportare la loro esperienza positiva in Europa e nel Mediterraneo invogliando un numero di sempre maggiore di equipaggi a scegliere questa terra come location ideale per i voli in mongolfiera, con la stella polare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026”.In questa prima edizione del festival sono previsti voli in mongolfiera vincolati con sottofondo musicale e voli liberi per un totale di dieci equipaggi coinvolti provenienti dall’Italia e dall’Europa. Nei primi tre appuntamenti, a Palagianello, Marina di Ginosa e Castellaneta, i voli attivi saranno vincolati: le mongolfiere, ancorate ad autovetture, potranno raggiungere tra i 15 e 25 metri di altezza.Negli ultimi tre giorni, a Laterza, oltre alle ascensioni ancorate, ci sarà la possibilità di prenotare un volo turistico libero per un massimo di 13-14 persone. Le sessioni dedicate al volo libero saranno due: la prima al mattino dalle ore 7.00 alle 10.00 e la seconda nel tardo pomeriggio dalle ore 17.00 alle 20.00. I voli vincolati, invece, sono previsti in ciascuna delle quattro tappe dalle ore 19.00 alle 22.00 e, per la prima volta, saranno aperti a disabili sensoriali, in collaborazione con le associazioni cittadine di volontariato dei Comuni di Palagianello, Marina di Ginosa, Castellaneta e Laterza.Mongolfiere al Sud Italia nasce per promuovere il volo, l’aria, la natura e le eccellenze meridionali. Il Sud Italia è un territorio unico, ancora tutto da scoprire, e la mongolfiera è il mezzo migliore per poterlo ammirare da una nuova prospettiva, a testa in giù. L’equipaggio di Mongolfiere al Sud Italia è una compagnia aerea certificata ENAC e unica società nel Sud Italia autorizzata ad effettuare voli turistici con passeggeri.Tutte le esperienze collaterali saranno prenotabili contattando i partner tecnici della manifestazione che curano le esperienze riportate nel programma, i voli sono già prenotabili sul sito della compagnia organizzatrice www.mongolfieresuditalia.com nell’area dedicata al “Canyon Balloon Festival”.