TARANTO – Pio e Amedeo arrivano a Taranto con le date zero del tour “Felicissimo Show”: due serate da non perdere nella città dei due mari, il 28 e il 29 settembre nel Teatro Orfeo di Taranto con inizio alle ore 21. La prima data è già sold out per l’atteso appuntamento dell’Orfeo Summer Festival 2023. Lo show di Pio e Amedeo, dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “Felicissima Sera” in prima serata su Canale 5, raccoglie consensi anche a teatro.L’appuntamento con il nuovo spettacolo teatrale raccoglie l’eredità dello show televisivo e non solo. Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, è il duo comico nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di Bue” e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con “Le Iene” programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”. Nel 2016 sbarcano con “Emigratis” in onda su Italia Uno arrivato alla terza edizione, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira. Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo “Tutto fa Broadway” registrando tutto esaurito e chiudendo con il loro debutto al Mediolanum Forum di Assago.I biglietti per “Felicissimo Show” si possono acquistare sul sito www.teatrorfeo.it, sui circuiti 2Tickets e Ticketone e presso il botteghino del Teatro Orfeo di Taranto tutti i giorni dalle ore 18 in poi (informazioni: 3290779521).