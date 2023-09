BITONTO - Torna "Ta.Tara.Tatà - Bitonto Folk Festival”, la kermesse dedicata alla musica popolare. L’ottava edizione della tre giorni organizzata dall’associazione Folkèmigra si terrà dal 8 all’10 settembre. Un festival unico nel suo genere nell’area metropolitana di Bari, Ta.Tara.Tatà richiama tutti gli appassionati di musica e danze popolari del territorio ed oltre. Concerti e stage, totalmente gratuiti e fruibili da tutti, vedranno protagonista la musica e le danze popolari di tradizione. Sarà un festival pronto a divertire con pizzica, tarantella, danze balcaniche e tanto altro.Cofinanziato dal Comune di Bitonto Ta.Tara.Tatà rientra nel progetto Bitonto Rete dei Festival. L’associazione di promozione sociale Folkèmigra s’ impegna da otto anni nell’organizzazione di questo evento, divenuto punto di riferimento della musica popolare in tutto il sud Italia.Si inizia venerdì 8 settembre a Mariotto, in piazza Roma, per poi proseguire, sabato e domenica, nella Villa Comunale di Bitonto. Ognuna delle serate inizierà con laboratori di balli tradizionali, tra cui pizzica, danze balcaniche e altre danze internazionali. Propedeutici ai successivi concerti serali, i laboratori saranno gratuiti e aperti a tutti, anche e soprattutto a chi ha voglia di apprendere le basi della danza popolare. Saranno tenuti da Vanessa Digennaro, danzatrice e insegnante di danze popolari in Italia e all’estero, e Rocco Gesualdi, del Rione Popolare Panni.Sabato 9 settembre la serata clou, con il concerto degli Arakne Mediterranea, compagnia con sede a Martignano, nella Grecìa Salentina, che opera da oltre trent’anni e si compone di artisti studiosi e ricercatori, accomunati dall’obiettivo di preservare, diffondere e far conoscere le danze, i canti, gli usi e i costumi di espressione popolare.Qui di seguito, il programma dettagliato di Ta.Tara.Tatà – Bitonto Folk Festival 2022:Venerdì 8 settembre, piazza Roma, Mariotto.Ore 19.00 - Laboratorio di pizzica con Vanessa Digennaro.Ore 21.00 - Folkèmigra in concerto con “Pizziche e stornelli”Sabato 9 settembre 2023, Villa Comunale, BitontoOre 19.00 - Laboratorio di danze balcaniche con Rocco GesualdiOre 21.00 – Arakne Mediterranea in concerto.Domenica 10 settembre 2023Ore 20.00 – Danze internazionali a cura di Folkèmigra APS.Ore 21.00 - Folkèmigra in concerto con “Nostro Sud”.