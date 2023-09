- "Essere qui mi rende un uomo felice. Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene, torno a casa. Darò un piccolo contributo in quelle che saranno tutte le dinamiche che andremo a vivere in futuro". Con queste parole Gianluigi Buffon si è presentato a Converciano nel ruolo di capo delegazione della Nazionale di calcio.L'ex portiere di Parma e Juventus ha voluto subito precisare che non vuol seguire nel suo operato il suo predecessore, Gianluca Vialli, ma promette di essere se stesso. Il nuovo capo delegazione, alla presenza del Presidente federale Gravina, non si è sottratto nel parlare del neo ct Spalletti, definendolo l'uomo giusto al momento giusto.