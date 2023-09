- Presentazione della prima di "Mondo Sorcio," una produzione di ZeroMeccanico Teatro scritta e interpretata da Francesco Cortese. La storia ruota attorno a un giovane in cerca di fama e riscatto, offrendo un ritratto dei contrasti che caratterizzano le nuove generazioni.



Per ulteriori informazioni sulle serate del 16 e 17 settembre, è possibile contattare il numero 3483819266 o inviare un'email a ZEROMECCANICOTEATRO@GMAIL.COM.



Per informazioni sull'evento del 15 settembre, è possibile chiamare il numero 0833264224 o scrivere a Museoecultura@comune



(Giulia Greco)

GALLIPOLI - Il Babele Festival Multidisciplinare d'Emergenza è pronto a fare il suo ritorno, promettendo di regalare serate straordinarie tra il 15 e il 17 settembre. Questo evento unico è organizzato da ZeroMeccanico Teatro, un centro culturale e di performance artistica attivo dal 2013, in collaborazione con il Comune di Gallipoli e il Consiglio Regionale della Regione Puglia.La festa inizia il 15 settembre presso il Museo Civico "E. Barba" con l'evento "Wonder's Echo." Si tratta di una visita e scoperta delle meraviglie antiche del Salento, con un percorso gratuito che permetterà ai partecipanti di ammirare scheletri di balenottere e libri rari.Sabato 16 e Domenica 17 settembre, il Babele Festival chiuderà i battenti all'interno del suggestivo Parco Gondar, con una serie di eventi imperdibili:Sabato 16 settembre:- Talk con l'autrice e content creator Giulia Zollino, il cui lavoro "Scopriti" celebra il corpo femminile come sempre protagonista di lotte e rivendicazioni.- DJ set con Rebecca Wilson.La serata inizia alle 20:30 ed è a ingresso gratuito.Domenica 17 settembre: