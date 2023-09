TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Giovedì 7 Settembre, presso lo spazio eventi del Winebar "LuVinaria" di Torre Santa Susanna appuntamento con Batuque Quartet. - Giovedì 7 Settembre, presso lo spazio eventi del Winebar "LuVinaria" di Torre Santa Susanna appuntamento con Batuque Quartet.





Il progetto "Batuque" è un percorso musicale che spazia libero tra i vari generi che contraddistinguono la cultura del sud America, dalle atmosfere festose del Samba a quelle nostalgiche della Bossa Nova.

La band propone una nuova e fresca interpretazione di brani tratti dal repertorio classico e contemporaneo di grandi artisti noti agli amanti del genere, quali Tania Maria, Ivan Lins, Djavan, Bebel Gilberto, Airto Moreira, Maria Rita, Monica Vasconcelos, Yusa, Giana Viscardi, Jorge ben Jor, Antônio Carlos Jobim, Edu Lobo, non esitando ad eseguire anche brani tratti dal repertorio Jazz e da quello di autori italiani ed internazionali riarrangiati in chiave brasiliana, Jazz e Latin.

Il tutto accompagnato da food & drink di LuVinaria, situato nel parco Comunale in via Paolo Borsellino a Torre Santa Susanna. Per info & prenotazioni tavoli al 3887557521.